Filha pede ajuda para encontrar pai que desapareceu após deixar carta de despedida em Belém

Um homem de 62 anos, identificado como Harrisson Monteiro Ramos, está desaparecido desde a última quarta-feira (16), quando deixou uma carta de despedida à sua família, no bairro da Pedreira, em Belém. Suellen Ramos, de 25 anos, filha dele, fez um apelo nas redes sociais pedindo ajuda para encontrá-lo. A publicação diz que o pai sofre de depressão. O boletim de ocorrência foi registrado na Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, em São Brás.

Logo após a publicação, amigos, familiares e até desconhecidos compartilharam o relato de Suellen. “Meu pai desapareceu, sofre de depressão e deixou um bilhete se despedindo, sumiu desde cedo e não atende o celular. Estou desesperada. Preciso de toda ajuda do mundo no momento, mesmo que você não seja de Belém, compartilhe por favor porque talvez apareça na timeline de alguém daqui”, disse a jovem.

O apelo foi publicado junto de uma foto do pai, acompanhado de algumas informações que podem ajudar a identificá-lo. Harrisson foi visto pela última vez na rua Antônio Everdosa próximo à travessa Mauriti, na Pedreira. Ele estava trajando uma regata azul, bermuda preta e tênis azul, quando saiu de sua residência, por volta das 12h, do dia 16. A família divulgou os seguintes números de contato: (91) 99317-5243 e (94) 98196-7196.

Nesta quinta-feira (17), a família fez buscas por Harrisson pelo bairro da Pedreira, Praça Brasil e na entrada de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). O tio de Suellen, Henderson Monteiro, disse que o irmão sofre de depressão, que teria se agravado com a perda da mãe. “Ele mora com a esposa e a filha. Ficou muito mal de depressão após a morte da mãe, inclusive já tentou suicídio. A família está muito abalada emocionalmente. Contamos com a ajuda de todos para achá-lo", afirmou.

A Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Pessoas Desaparecidas. “Apurações estão sendo realizadas para coletar informações sobre o homem desaparecido”, diz o comunicado. A PC reforça que informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, número 181 ou pelo número (91) 99991-0047. O sigilo é garantido.

