Corpo de jovem desaparecido boia em São Sebastião da Boa Vista

O corpo de um jovem que estava desaparecido foi encontrado na última quinta-feira (29), no rio Pará, próximo ao município de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó. A vítima, que não teve a identidade revelada, estava desaparecida desde a última terça-feira (27).

Informações de moradores da região dão conta de situações que se contradizem. Enquanto alguns disseram que a embarcação que o jovem utilizava para se deslocar - uma rabeta - teria afundado, outros afirmam que a mesma teria sido encontrada à deriva e vazia, sem nenhum sinal do condutor.

Foi a partir desse momento que as equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas com apoio de moradores da região. No entanto, não há informações sobre a embarcação.

O rapaz era natural de Belém, mas residia temporariamente na zona rural do município de Limoeiro do Ajuru, nordeste do Pará. Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram o ocorrido.