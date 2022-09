Adolescente de 15 anos morre afogado em praia de Óbidos

Um adolescente de 15 anos morreu afogado, na tarde do último domingo (25), em uma praia da comunidade Vila União do Curumu, na cidade de Óbidos, no oeste do Pará. Segundo informações apuradas pelo portal Obidense, o jovem estaria mergulhando quando desapareceu. Moradores e bombeiros civis iniciaram as buscas. Após quase 1h o corpo do adolescente foi encontrado.

Conforme detalhou a Polícia Militar, o jovem teria se afogado e seu corpo estava preso debaixo de uma balsa. A embarcação precisou ser retirada para que fosse realizada a remoção do cadáver. Moradores relataram que o corpo do adolescente apresentava algumas escoriações provocadas por peixes.

Após o resgate, o corpo foi conduzido pela viatura da Polícia Militar até um hospital, onde foram realizados os procedimentos legais, até a liberação para a família. A Polícia Civil irá investigar o ocorrido.