Corpo de homem é encontrado boiando em igarapé de um residencial de Marituba

O corpo de um homem identificado pelo prenome de Robson foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (23), por volta das 12h, em um igarapé localizado dentro de residencial do município de Marituba, na Grande Belém. Segundo informações preliminares dos peritos que estiveram no local, o corpo apresenta pequenas escoriações, mas sem marcas de violência que indiquem um caso criminal. Inicialmente, a suspeita é de que a vítima tenha se afogado nesse igarapé.

Um primo de Robson estava no local, mas com sinais de alcoolemia. À Polícia Militar, ele relatou que estava com Robson tomando banho no igarapé e que o primo estava ingerindo bebida alcoólica desde quinta-feira (22). Um casal não identificado também estava lá. Ele relatou que saiu por algum momento de lá e, quando voltou, já encontrou o corpo boiando.

VEJA MAIS

Ainda segundo o depoimento desse primo para a polícia, Robson seria foragido do Complexo Penitenciário de Americano, do município de Santa Izabel do Pará. A Polícia Civil ainda não confirmou essa informação. O primo também relatou que Robson estava com uma arma de fogo no residencial e que o casal que estava no local teria fugido com a arma.

A reportagem encontrou com esse primo no local em que o corpo foi encontrado. Ele comentou que Robson teria dito a ele que teria participado de uma ação criminosa que resultou no baleamento de um cobrador de van em Belém nesta semana.

A reportagem questionou a polícia se esse relato poderia ter alguma procedência e alguma relação com a morte do cobrador Hamilton Leite, na última quarta-feira (21), na avenida Augusto Montenegro, na capital. A polícia não confirmou se as características da vítima do igarapé correspondem com as características do suspeito do caso Hamilton Leite.