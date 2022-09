Idosa é encontrada morta e amarrada dentro de casa, em Outeiro

O corpo de uma idosa, identificada como Rosa Maria Valente Ferreira, de 67 anos​, foi encontrado na noite de segunda-feira (20), amarrado dentro da própria casa, na Travessa Brasil, bairro da Água Boa, no distrito de Outeiro, em Belém. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a remoção do corpo.

Segundo informações preliminares divulgadas pela PCP, o corpo foi achado por familiares da vítima, que teriam estranhado a informação repassada por um vizinho da idosa, de que ela não estava em casa. Desconfiados, os parentes arrombaram a porta e se depararam com a mulher morta e amarrada.

Uma fonte anônima repassou informações ao site Outeiro News sobre os possíveis autores do crime. De acordo com o site, há suspeitas que o latrocínio possa ter sido cometido pelos próprios vizinhos, que haviam se mudado há pouco tempo para uma casa próxima à da idosa. Rosa Maria Valente Ferreira já residia no local há 30 anos. A Polícia Civil (PC) não confirmou essa informação.

Em nota, a PC disse que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Icoaraci com o apoio da delegacia de Outeiro e que, defato, pertences da vítima foram subtraídos. "Diligências estão sendo realizadas para coletar maiores informações e identificar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido", conclui a nota.