Idosa morre após ter casa incendiada; neta é a principal suspeita

Uma mulher de 36 anos foi presa por ser a principal suspeita de causar um incêndio que resultou na morte de uma idosa, na última segunda-feira (13), no Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba, a 27 km de Manaus (AM). Cintia Monteiro da Rocha foi presa em flagrante.

Segundo o delegado Raul Augusto, titular da 31ª DIP, a unidade policial recebeu uma denúncia de que uma idosa havia sido morta após um incêndio atingir a residência onde morava. Maria Monteiro da Encarnação tinha 91 anos de idade.

“Partimos em diligências ao local e, assim que chegamos, verificamos a veracidade da denúncia. No chão de um dos quartos da residência havia uma senhora com o corpo totalmente carbonizado, em meio aos escombros de uma cama”, informou o diretor.

De acordo com o diretor do Posto de Policiamento Integrado (PPI), Orlando Amaral, a neta da vítima, e suposta autora do crime, ainda estava na casa quando as autoridades chegaram, o que levou ao flagrante.

“No momento da prisão ela tinha em sua mão um isqueiro, provavelmente utilizado para atear fogo no imóvel. No quarto onde a vítima se encontrava, observamos uma botija de gás de 8 quilos, queimada na parte superior, dando a entender que, com o uso do isqueiro, a autora transformou o objeto em maçarico para atear fogo na cama”, detalhou o delegado.

Ainda de acordo com as autoridades, o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e as motivações para o crime ainda estão sob investigação. Cintia responderá por homicídio culposo e ficará à disposição da Justiça.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)