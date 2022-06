Dona de hotel é morta com golpes de extintor por hóspede que devia diárias

A empresária Maria José Antunes, de 64 anos, foi morta com golpes de extintor de incêndio, na noite de segunda-feira (6), por um hóspede que não pagava as diárias. A vítima era dona de um hotel em Orlândia, em São Paulo, e o autor do crime estava acomodado no estabelecimento desde o dia 1º de junho.

VEJA MAIS

Segundo as informações iniciais, o homem, identificado como Eduardo Teixeira Mendes, estava em um dos quartos do hotel desde o dia 1º de junho, porém, não havia realizado o pagamento das últimas diárias. Por volta das 20h de segunda-feira, ao retornar para o estabelecimento, o suspeito agrediu a empresária e seu esposo. Ele foi preso em flagrante e permaneceu em silêncio durante o depoimento à Polícia Civil de São Paulo.

Vítima tentou salvar o marido

Maria José foi golpeada com o extintor após tentar salvar seu esposo das agressões do hóspede. A vítima teria levado um chute e caído no chão antes de ser agredida com o objeto e um vaso de gesso. A empresária não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Investigações

Após passar por uma audiência de custódia na tarde de terça-feira (07), o suspeito teve a prisão preventiva decretada e será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. Eduardo Teixeira não tinha antecedentes criminais e estava longe da família há quase uma semana, por razões não esclarecidas.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)