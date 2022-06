Homem leva tiro na testa, cai da moto e vai para casa dormir; saiba como é possível

No último sábado (4), um homem de 25 anos surpreendeu a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao levar um tiro na testa enquanto andava de moto, cair do veículo e ir para casa dormir. O caso inusitado aconteceu em Araguaína, no norte de Tocantins, quando a vítima andava pela Rua Camboriú, no residencial Itaipú. A Polícia Militar foi chamada pela mãe do jovem, que acordou e viu manchas de sangue nas roupas do filho.

Segundo a polícia, o rapaz foi encontrado sentado em uma cadeira com um ferimento na testa, de onde escorria algo que, conforme os agentes, parecia ser massa encefálica. Porém, ele estava lúcido e aguardou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para ser levado até o Hospital Regional de Araguaína. A moto conduzida pelo homem foi encontrada na rua Santa Inês, no setor Raizal. Ao lado do veículo, estava o projétil e vestígios de sangue.

Como é possível sair vivo de um tiro na testa?

Para o G1, o neurocirurgião Antônio Sérgio explicou que a lesão na cabeça provocada por uma arma de fogo pode não ser letal e depende de alguns fatores como: área afetada, calibre utilizado, distância, posição do projétil e da vítima.

"É comum, mas também é muita sorte. Se entra em ângulo reto, entra no crânio, mas se a bala entra meio de lado, bate e desvia. Pode ter lesado as partes moles, a pele, e o crânio. Se pega só a parte frontal, a pessoa pode sair andando", afirmou o especialista.

