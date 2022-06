Homem furta banheiro químico para fazer sexo com namorada

Dois homens foram flagrados furtando um banheiro químico de Praia Grande, litoral de São Paulo, na última quinta-feira (02), para que um deles pudesse manter relações sexuais com a namorada dentro do lugar. A dupla foi capturada por imagens de segurança na avenida Ayrton Senna e agentes da Guarda Civil Metropolitana (CGM) foram enviados até o local para averiguar o ocorrido.

Ao serem abordados, os suspeitos teriam admitido que tentavam furtar o banheiro, com a ajuda de uma carretinha, para que um deles ficasse "mais à vontade" com a namorada. No registro, nada ilícito foi encontrado com a dupla. O caso foi registrado no 2º DP de Praia Grande e os homens serão investigados por furto qualificado.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)