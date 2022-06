Mulher atravessa floresta com tigres e rio com crocodilos para se casar, mas acaba presa

Decidida a casar com seu grande amor, a jovem Krishna Mandal, de 22 anos, nascida em Bangladesh, decidiu atravessar uma floresta habitada por tigres e um rio, conhecido por ser lar de crocodilos, para ir até a Índia dizer o esperado sim para Abhik, um rapaz que a moça conheceu no Facebook. A história inusitada viralizou nos maiores portais de notícias do mundo, porém, acabou em prisão.

VEJA MAIS

Tudo aconteceu quando o casal trocava mensagens pelo Facebook, se apaixonou e resolveu casar. Porém, apesar de Krishna ter condições financeiras para viajar até a Índia, ela não tinha um passaporte. Ao ver seu sonho ser arruinado, ela resolveu entrar ilegalmente no país. A jovem começou o trajeto saindo de Bangladesh, atravessou a floresta Sundarbans e nadou por uma hora no rio Matla. Ela conseguiu realizar a travessia ilegal entre os paises e se casou no último dia 28 de maio, em uma cerimônia no Templo Kalighat, em Calcutá.

História de amor acabou em prisão

A história de amor do casal chamou a atenção das autoridades locais e Krishna foi presa no dia 30 de maio, sob acusação de entrar ilegalmente na índia. Agora, ela corre o risco de ser deportada para Bangladesh.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)