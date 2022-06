Professor de educação sexual viraliza na web ao vestir aluno com ‘camisinha gigante’; vídeo

Um professor de educação sexual viralizou no TikTok ao demonstrar de uma maneira criativa como usar um preservativo, em uma escola do México. No vídeo, que já possui mais de 10,2 milhões de visualizações, o educador aparece “vestindo” um aluno com uma camisinha gigante, feita de tecido, enquanto arranca várias risadas da turma pela situação inusitada.

O professor, em questão, é Antonio Guzman, que explicava para a turma a importância de usar preservativo e evitar Infecções sexualmente transmissíveis (IST), além de uma gravidez indesejada. Um dos estudantes - que estava na classe no momento - decidiu filmar a explicação e publicou nas redes sociais. Na legenda, o aluno escreveu: “Isso é educação sexual no México”. Assista ao vídeo:

Nas imagens, o professor Guzman aparece demonstrando como a camisinha deve ser colocada no pênis e explica: "Você sabe, a forma do pênis varia. Há alguns que se inclinam para trás, outros se inclinam para a frente e há alguns que se inclinam para o lado. Finalmente, o que você está vendo é uma ereção de grau quatro".

O vídeo fez maior sucesso entre os internautas na plataforma. Um estudante chegou a agradecer a didática “divertida e compreensível” do educador. O conteúdo chegou até o próprio professor que agradeceu a repercussão: "Muito obrigado Alberto Lopez Medina, saudações".

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)