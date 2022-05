Conjuntivite gonocócica: saiba o que é e como se proteger de IST que pode causar cegueira

Você sabia que gonorreia - uma infecção sexualmente transmissível (IST) que acomete os órgãos genitais - pode, também, se espalhar pelo corpo e afetar os olhos? Ela é chamada de conjuntivite gonocócica e, se não for corretamente cuidada, pode levar à cegueira. Saiba o que é a doença e como se proteger da conjuntivite gonocócica:

O que é a conjuntivite gonocócica?

É uma doença sexualmente transmissível. Muito diferente de outros tipos de conjuntivite, neste caso, o microorganismo gonococo consegue ultrapassar o epitélio íntegro - uma barreira da córnea - e causar sérios danos à visão, podendo levar à cegueira se não for tratado corretamente.

Como ocorre a transmissão?

A transmissão da conjuntivite gonocócica ocorre de forma diferente em adultos e crianças. Em recém-nascidos, a doença é contraída pela mãe durante o parto vaginal. Já em adultos, durante a relação sexual sem camisinha - onde ocorre a troca de secrações genitais contaminadas.

Quais são os principais sintomas da doença?

A conjuntivite gonocócica não é apenas uma conjuntivite, e sim uma inflamação que afeta a córnea. Ela pode ser mais dolorida, agressiva e de infecção rápida.

Os principais sintomas são:

Olhos vermelhos;

Inchaço fora do comum na região dos olhos;

Edema na pálpebra.

Como prevenir a conjuntivite gonocócica?

No caso das gestantes contaminadas, a prevenção deve começar no pré-natal. Após o parto, o indicado é que a equipe médica aplique o colírio nos olhos do bebê. Para os adultos, o sexo seguro - com camisinha - é o ideal para evitar a contaminação da doença.

Quais são as formas de tratamento?

O tratamento da conjuntivite gonocócica é muito diferente da conjuntivite padrão. Isso porque, utiliza-se antibióticos local e, em situações mais graves, o paciente precisa ser internado. Além do parceiro ou parceira do diagnosticado precisar também iniciar o tratamento contra a bactéria.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)