Mulher sofre problema ocular durante o parto: ‘saltou da órbita’; vídeo

Uma tiktoker chamada Bethany Collins, de 23 anos, teve um vídeo viralizado após declaração inusitada. Bethany disse que um dos olhos chegou a "saltar da órbita" por conta da força realizada durante o trabalho de parto da jovem. O vídeo já teve quase dois milhões de acessos em uma única rede social. Veja:

De acordo com as informações descritas no perfil de Bethany, a jovem afirmou que até o médico ficou surpreso com a situação. "Meu médico disse: 'uau, nunca vi isso acontecer antes''’.

O que Bethany teve é chamado de proptose, que é quando há um aumento no fluxo e acúmulo de sangue, fazendo com que o globo ocular "salte" para frente. É raro de acontecer no parto, mas segundo o New York Post, pode ocorrer com algumas gestantes, já que há um esforço durante o parto que pode aumentar a pressão arterial e causar incômodos nos olhos.

O incômodo de Bethany durou seis semanas, quando finalmente o olho voltou ao normal.