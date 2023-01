Sem máscara, mulher tira o vestido para amarrar no rosto e fica só de peça íntima; vídeo

Uma cena para lá de inusitada chamou a atenção dos internautas ao mostrar uma mulher, proibida de entrar em uma sorveteria por estar sem máscara, retirar seu vestido para tentar amarrar no rosto. O episódio aconteceu em Mendoza, na Argentina, na noite de sábado (1º) e foi capturado pelas câmeras de segurança da área comercial do bairro Godoy Cruz. As informações são do Último Segundo.

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, a moça já entra no estabelecimento só de calcinha e sutiã, tentando amarrar o vestido. Uma família - com um homem e três crianças - presenciou a cena com uma expressão incrédula. Sem conseguir atrelar o vestido no rosto, a mulher sai da sorveteria com a peça nas mãos. Segundo um jornal local, os funcionários pediram para que ela se retirasse da sorveteria.

