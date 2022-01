Homem coloca fogo em si próprio após se revoltar contra restrições da covid-19

Um homem foi parar no hospital após atear fogo em si e no próprio carro ao se revoltar contra as regras locais de combate a covid-19 de Victoria, na Austrália. Em um ataque de raiva, o rapaz teria se jogado gasolina e no seu veículo enquanto gritava sobre o "Vax ID", o equivalente a um comprovante de vacinação para entrar nos espaços. As informações são do BHAZ.

Após ficar em chamas, o homem foi socorrido por clientes dos comércios de rua enquanto a polícia e o Corpo de Bombeiros se deslocavam para o local. Conforme testemunhas, ele foi levado para o hospital em estado grave e gritava sobre as condutas de prevenção ao vírus antes de ser socorrido. “Ele jogou gasolina em si mesmo e no carro. Foi de propósito. Ele estava gritando sobre as normas. Ele gritava ‘não ao Vax ID’ e queimava livros", disse uma mulher que presenciou a cena.