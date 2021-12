Homem mantém braço levantado há 45 anos por devoção religiosa

No ano de 1973, Amar Bharati, que trabalhava em um banco indiano, era casado, vivia com três filhos e levava uma vida modesta, resolveu abandonar tudo para dedicar toda a sua vida a Shiva, uma divindade hindu. Para servir às suas crenças religiosas, ele teve ainda a ideia de levantar o braço direito e o manter assim enquanto vivesse. Há mais de 45 anos, o braço direito de Amar Bharati nunca mais tocou a sua cintura e acabou atrofiando. As informações são do Jornal Extra.

Segundo ele, no início, foi bastante doloroso, mas depois de cerca de dois anos, a agonia começou a diminuir. Logo ele perdeu qualquer sensação no braço direito, que se atrofiou.

Sadhus são considerados homens sagrados pelo hindus e capazes e suportar terríveis provações. Outros sadhus, por exemplo, permanecem anos com um das pernas dobradas

"Eu não peço muito. Por que lutamos entre nós, por que existe tanto ódio e inimizade entre nós? Eu quero que todos os indianos vivam em paz. Quero que o mundo inteiro viva em paz", disse o homem, de acordo com o site "Unilad".