Veterinário viraliza ao dar pontos em abdômen de louva-a-deus: 'Atendimento mais inusitado'; vídeo

O veterinário Luiz Fernando publicou um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias ao mostrar um atendimento inusitado realizado em Karla, uma louva-a-deus que rompeu o abdômen ao cair de um armário. O inseto de estimação precisou levar alguns pontos na região e ficar em observação em uma clínica de São Paulo, especialista em animais não convencionais.

VEJA MAIS

"Agora, quando me perguntarem que animal mais estranho que eu já atendi na clínica, a minha resposta, certamente, vai ser louva-a-deus. Hoje foi dia de fazer um atendimento inusitado, único, uma experiência completamente diferente de todas as outras. Com o desfecho, até o momento, muito bacana", disse Luiz Fernando Guaraná em um vídeo publicado nas redes sociais, veja:

A louva-a-deus precisou ser anestesiada para passar pela pequena cirurgia e segue se recuperando. O procedimento deixou o veterinário emocionado, principalmente pelo animal ter um companheiro na casa dos tutores. "Os proprietários possuem outro louva-a-deus em casa, ambos criados como pets, com nomes e características próprias. Hoje me tocou muito ver o apego da família e o quão preocupados estavam com o animal, isso é valorizar cada vida independente da espécie que estamos lidando”, disse o médico veterinário.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisã da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)