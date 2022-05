Chihuahuas se apaixonam em lar de cães e ganham festa de casamento

Dois cachorrinhos da raça chihuahua, Peanut e Cashew, de nove e três anos, respectivamente, ganharam uma cerimônia de casamento após se conheceram durante um tratamento dentário e se apaixonarem perdidamente. Os dois são moradores do lar de cães San Antonio Humane Society, nos Estados Unidos, e foram deixados por duas famílias diferentes que não podiam mais cuidar dos bichanos.

Para celebrar o amor da dupla, que se conheceu em meados de abril, o lugar organizou uma festa de casamento com direito a desfile dos noivos, música, bolo para cães e capela especial para festa do casal inseparável. Entre os convidados estavam funcionários do lar, voluntários, outros cachorros e amigos próximos dos funcionários.

Peanut e Cashew comendo o bolo de casamento. (Foto: Divulgação / San Antonio Humane Society (SAHS))

Peanut e Cashew foram colocados separadamente para adoção, porém, agora a Instituição espera que os dois sejam levados pela mesma família.

Peanut e Cashew durante o desfilo do casório. (Foto: Divulgação/ San Antonio Humane Society (SAHS))

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)