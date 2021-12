Gatinho faz sucesso ao virar funcionário de empresa, mas é acusado de dormir no trabalho

Quem procura o Poupatempo de São José do Rio Preto, em São Paulo, se derrete pelo funcionário Bino, um gatinho que circula de mesa em mesa, anda com crachá, tem horário de entrada e saída para o almoço, mas é acusado de dormir no serviço. O felino ganhou o “emprego” de atendente e agora é o verdadeiro alívio no dia-a-dia corrido do estabelecimento. As informações são do G1.

"Pensava que era de brinquedo. Gato sempre é assim mesmo, né? Preguiçoso. Não é igual a gente, não", disse o pedreiro Valmir Lopes ao encontrar o funcionário de quatro patas na empresa. De forma carinhosa, tranquila e dócil, Bino transformou, há um ano, o ambiente de trabalho dos funcionários, sendo o grande responsável por diminuir o estresse e nervosismo dos clientes. Segundo a diretora Alexandra Redigo, o gato é quase perfeito, chega todos os dias no horário, faz intervalo para o almoço e retorna às 14h30. "Ele só é 'quase' porque dorme em serviço", entrega Alexandra.

(Reprodução)

VEJA MAIS

Após ganhar um crachá, o gatinho virou sucesso na internet, foi aprovado no período de experiência e agora tem o cargo de atendente. No local, ele corre pelos corredores, dorme por onde pode e sobe pela mesa dos funcionários, sempre fiscalizando se estão fazendo o trabalho correto.