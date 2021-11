Cachorrinha 'assina' projeto de lei sobre leishmaniose visceral; assista

Uma cachorrinha foi levada para 'assinar' um projeto de lei sobre leishmaniose visceral, doença que atinge humanos e cães, na Prefeitura de Florianópolis, na quarta-feira (10). A proposta prevê que tutores de baixa renda recebam do município o medicamento necessário para tratar seus animais. As informações são do G1.

Durante a solenidade, a cachorra Many teve sua pata carimbada no documento, que será enviado à Câmara de Vereadores. Segundo a secretária-adjunta da Casa Civil de Florianópolis, Karoline Grando, a assinatura do animal não tem valor jurídico. "Foi uma ideia bacana que encontramos para dar mais visibilidade ao tema e divulgar o projeto de lei. O projeto foi assinado pelo prefeito e pelo Secretário Municipal da Casa Civil, e agora vai à Câmara Municipal, para votação", disse ela. Veja o momento que Many carimba o projeto:

VEJA MAIS

A leishmaniose é uma doença transmitida pelo mosquito-palha infectado, ela não tem cura e o cão doente, mesmo em tratamento, continua portador. No projeto de lei, o tutor considerado de baixa renda é aquele que possui uma renda familiar de até três salários mínimos, o que seria R$ 3.300.