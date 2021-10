VÍDEO: Papagaio curioso é flagrado ‘se admirando’ em frente a câmera de segurança

Um papagaio fez uma ‘aparição inusitada’ no circuito de câmera de monitoramento da BR-116, em Curitiba, e as imagens viralizaram na manhã desta sexta-feira (29). As informações são do G1 Paraná.

Nas imagens, é possível ver a ave bastante curiosa colocando o rosto perto da câmera e o momento de curiosidade do animal flagrado inúmeras vezes. A visita ilustre foi registrada pela concessionária que administra o trecho, a Arteris Planalto Sul.

