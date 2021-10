Cachorro viraliza ao se tornar ‘funcionário’ de agência bancária paraense e ganhar crachá da empresa

Leão da Ponte, um animalzinho sem raça definida, ganhou as redes sociais nesta quarta-feira (27), ao ser adotado por uma agência bancária paraense e se tornar um “CÃOncionário” do local. Além de se tornar o segurança júnior da firma, o cachorro também ganhou um crachá de identificação e um cordão oficial da empresa.

Na publicação em que viralizou, o advogado Fernando Sampaio, ou conhecido popularmente como Tanto Tupiassu, explicou aos internautas que o animal, assim como outros bichos que aparecem no prédio do banco, foi acolhido pelos funcionários por estar abandonado nas ruas. Em poucos meses, Leão “virou o xodó" da equipe de funcionários.

Por ter ficado muito tempo vagando sozinho, o doguinho acabou adoecendo e precisando de assistência médica. A veterinária foi solicitada e pediu uma identificação do paciente e, foi aí que surgiu a ideia de Tanto de criar uma carteirinha para Leão.

Mas, o que ele não imaginava é que a história iria viralizar na web e ganhar o carisma dos internautas. A publicação já conta com quase mil curtidas. Inclusive, a própria agência bancária se solidarizou em ajudar o cachorrinho vira-lata com os remédios e as consultas.