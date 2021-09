Cão invade previsão do tempo ao vivo e vídeo viraliza na internet

O público que assiste ao noticiário do Global News de Toronto, no Canadá, foi surpreendido com a aparição ao vivo do cachorro de estimação do meteorologista que dava a previsão do tempo. As informações são do UOL.

O profissional informava aos telespectadores sobre como estaria a temperatura na região durante os próximos dias até receber a companhia de Storm, que apareceu na transmissão e ficou circulando pelo cenário, mas sem atrapalhar seu dono, que tentava não rir da situação. "Eu já havia levado meu novo cachorrinho para o trabalho uma vez e, acredite ou não, os telespectadores do Global News me ajudaram a escolher o nome Storm graças a uma enquete online. Muito fofo, mas o que aconteceu no mês seguinte foi o que realmente o tornou uma sensação GLOBAL", comentou o jornalista.

O momento inusitado caiu nas graças dos espectadores e viralizou na web, arrecadando quase 500 mil visualizações no Youtube. O animal agora é figura carimbada do noticiário e possui até um Instagram oficial. "Eu sou um mini goldendoodle com um grande sorriso e uma personalidade maior. Posso ser visto regularmente em eventos de caridade, visitas em escolas e noites no Global News, diz a descrição do perfil. Confira o vídeo a seguir: