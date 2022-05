Gatinho ucraniano recebe prêmio de 'Maior Influencer do Mundo'

Após fazer sucesso nas redes sociais e conquistar mais de 1 milhão de seguidores no Instagram com suas fotos de pura fofura e, às vezes, indiferença, o gatinho ucraniano Stepan ganhou o prêmio de 'Maior Influencer do Mundo' na última quarta-feira (18), em um evento em Cannes, no sul da França. O felino levou para casa o troféu do 'World Influencers and Bloggers Awards (WIBA)" e posou para os fotógrafos durante sua presença na cerimônia.

Como a grande estrela que é, o bichano compareceu todo produzido, com direito a lacinho e gravata para prestigiar a vitória ao lado de influenciados renomados, como o sengalês Khaby Lame, conhecido por postar vídeos apresentando "soluções fáceis". Confira os cliques:

Stepan começou a viralizar quando seus tutores começaram a compartilhar fotos fofas do gatinho 'curtindo' uma balada em casa, sempre com pose de durão, ao lado de drinks e comidas. Os dois viviam em Kharkiv, na Ucrânia, mas conseguiram atravessar a fronteira para a Polônia e logo depois se refugiaram na França. A premiação teve o objetivo de arrecadar fundos para ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade durante a guerra.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)