Gato influencer ucraniano foge do país após ajuda de Associação Mundial de Blogueiros

O gato Stepan, famoso mundialmente no Instagram após ter viralizado por manter sempre uma pose de "animal sério", fez relatos emocionantes sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia... Com um pouco mais de milhão de seguidores na rede, o gatinho contou como a casa de sua família foi atingida e o que seus tutores precisaram fazer para conseguir sair em segurança da Ucrânia, que vive em guerra com a Rússia desde o mês de feveiro.

Após o início dos bombardeios russos, o perfil contou como era a cena na cidade. "No primeiro dia da guerra foram as destruições mais graves. Os projéteis atingiam as casas vizinhas todos os dias; as casas queimaram diante de nossos olhos. Por algum milagre, nossa casa permaneceu segura exatamente por uma semana. Nossa casa também foi danificada no oitavo dia da guerra quando um projétil voou para a varanda dos vizinhos. Não houve fogo. Graças a Deus! Em duas ou três dúzias de apartamentos, todas as janelas se espalhavam".

O perfil relata ainda sobre a necessidade da família de precisar se manter escondida para poder sobreviver. "Passamos duas noites no porão e sem eletricidade por uma semana. Tivemos que ir ao porão próximo para carregar o telefone. Então conseguimos sair da cidade. Os voluntários de Kharkiv ajudaram-nos levando-nos à estação ferroviária. Pegamos o trem Kharkiv - Lviv (em 20 horas chegamos a Lviv)".

Mas para sair da cidade, a família conta que precisou ir até a fronteira com a Polônia e enfrentar uma fila com 5 mil pessoas, demorando quase 10 horas para atravessar. Stepan e sua família receberam ajuda da Associação Mundial de Influenciadores e Blogueiros de Mônaco. "Eles nos ajudaram a chegar à França para esperar o dia em que poderíamos voltar para casa. Estamos bem agora. Preocupamo-nos muito com nossos parentes na Ucrânia e faremos o melhor que pudermos para ajudar nosso país".

Os seguidores, bastante preocupados, comemoraram que a família está salva.

"Enviando muito amor para você e Stepan. Espero que você encontre segurança e que essa guerra terrível termine muito em breve", disse uma seguidora.

VEJA MAIS

"Como você está na França, se você tiver problemas para encontrar um lugar para morar antes de retornar à Ucrânia, seria um prazer receber você e sua família! Fique seguro 🙏🏼", disse outra, se mostrando disponível a abrigar os refugiados.

"Por favor, se houver uma oportunidade - crie um link ou sistema de pagamento para que possamos contribuir com o que pudermos para ajudar. Tenho certeza de que todos aqui concordam e querem fazer o que puderem para ajudar você e Stepan. Estamos tão devastados com o que está acontecendo, mas tão aliviados em saber que vocês estão bem", comentou outra seguidora, propondo uma vaquinha para ajudar a família.

Gato influcencer

As postagens de Stepan começaram a viralizar quando seus tutores postaram imagens dele curtindo "uma balada" em casa. Sempre ao lado de uma mesa com comida ou bebidas, ele colocava; veja:

[instagran=CYmPIHBMqX3]