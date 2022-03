Marcas da guerra: leões e tigres são resgatados da Ucrânia com sinais de desnutrição e trauma

Dois leões e dois tigres foram resgatados da Ucrânia e levados para um abrigo no norte da Holanda, segundo informou a associação "Stichting Leeuw" (Fundação do Leão), organização que recolheu os animais na fronteira com a Polônia. Eles foram levados de ônibus e chegaram à Holanda neste sábado, 19. Diversos animais estão sendo recolhidos da Ucrânia para serem protegidos da guerra contra a Rússia, que já dura 25 dias.

Segundo a organização, os animais estão traumatizados e desnutridos. ()

"São dois leões machos, de 3 anos e meio e 1 ano e meio, respectivamente, um tigre macho de 6 meses e uma tigresa de 5 anos", detalhou, no Facebook, a entidade de proteção animal.



Segundo a organização, os animais estão traumatizados e desnutridos. Os especialistas da associação estimam que os bichos estivessem sem comida há pelo menos duas semanas. A tigresa, segundo informou a instituição de proteção animal, apresenta condições de saúde mais graves. A entidade não sabe se ela irá sobreviver.

Diversos animais estão sendo recolhidos da Ucrânia para serem protegidos da guerra contra a Rússia (Stichting Leeuw)

Os animais vão ficar em quarentena no abrigo durante um mês para recuperar a saúde e em seguida serão enviados para uma reserva na África do Sul. A associação estima que possa levar cerca de dois anos para que os animais se recuperem completamente.



No começo de março, seis leões, tigres e outros felinos foram resgatados da Ucrânia e levados para abrigos na Espanha e na Bélgica.

