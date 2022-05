Leão de 'franja' é flagrado em zoológico e gera questionamento na web

Um leão com a juba semelhante a um corte com franja viralizou na web e intrigou os internautas após um visitante do zoológico de Guangzhou, na China, compartilhar alguns registros do animal na rede social Weibo.

A franja dividiu a opinião dos usuários, com muitos achando engraçado e outros questionando se algum funcionário teria cortado o "cabelo" do animal. Na discussão, alguns visitantes afirmaram que, ao irem ao local antes do dia do registro, datado como 28 de maio, não haviam presenciado a juba naquele formato.

Diante da polêmica, uma funcionária do zoológico foi à rede social para se pronunciar e negou que o "corte" tenha sido resultado de alguma ação humana, e tudo não passa do resultado direto do processo de limpeza do próprio leão que, ao lamber as patas, passa consequentemente na juba. "Nós nunca cortaríamos a juba dele. Ela muda eventualmente", informou a mulher, segundo o portal Malaysia News.

Ainda na publicação, algumas pessoas afirmaram que o "cabelo" do animal varia conforme a idade, podendo ser mais curta, longa, clara ou escura. Especialistas afirmam ainda que o "penteado" é sinal do bem-estar da saúde do leão.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)