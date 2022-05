Criança de 6 anos inicia incêndio ao brincar de cantar parabéns; entenda

Uma criança de 6 anos iniciou um incêndio na casa de três cômodos onde mora com os pais, ao brincar de cantar parabéns. O caso ocorreu em Campo Grande (MT), nesta segunda-feira (23). As informações são do portal Campo Grande News.

Mãe da criança, Nathielle Cristina Santos de Sousa, de 22 anos, explica que foi acordada pelo marido, que dizia que a beira da cama estava pegando fogo. Minha filha tentava apagar as chamas com o pouco de água que tinha na jarra”, contou a mãe para o portal. O casal e a filha pularam a janela imediatamente. A fumaça já estava “trancando a garganta” dos três.

“Só foi o tempo da gente sair pro fogo se alastrar. Não deu pra pegar nada”, lamentou a mãe.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi acidental. A criança brincava com um isqueiro até que o colchão pegou fogo. Foram necessários 200 litros de água para conter as chamas, a família perdeu o colchão e diversas roupas, sendo o quarto o local mais prejudicado. Nathielle está desempregada e a família vive da renda do marido, que trabalha como auxiliar de carga e descarga. A casa foi alugada por R$ 300, há dois dias, e a luz não havia nem mesmo sido religada. A família utilizava velas para não ficar no escuro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)