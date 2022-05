Corpo em chamas é encontrado em Marabá, no Pará

A polícia procura pistas em Marabá, no sudeste do Pará, sobre as circunstâncias de um crime que aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), no Núcleo Cidade Nova. O corpo de um homem foi encontrado ainda em chamas numa área matagal da rua 13, do conjunto residencial Vale do Itacaiúnas. Com informações do site Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Até então, a equipe da Delegacia de Homicídios (DH) procura saber quem ateou fogo e com quais recursos, se com o uso de substância inflamável, por exemplo. O corpo masculino, de identidade desconhecida, conforme informaram policiais civis, ainda soltava fumaça quando os investigadores da PC chegaram ao local, chamados por moradores.

Foi a PC quem acionou, em seguida, a perícia do Instituto Médico Legal (IML). Os peritos criminais realizarão a necropsia para apontar o horário e o possível modo da morte, pois a polícia, até então, não consegue afirmar se o homem já estava morto quando o incendiaram ou se ele foi queimado vivo. A motivação do crime também é desconhecida.

A investigação da PC não descarta nenhuma possibilidade, até o momento. Moradores da área informaram aos policiais que nunca viram a vítima no residencial. As polícias Civil e Militar seguem com o trabalho investigativo sobre o caso.