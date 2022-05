Celular pode ter causado incêndio que matou mãe e bebê; entenda

Uma mulher, identificada como Eliete Carvalho de Jesus, e o filho dela, Davi Carvalho da Silva, de dois anos, morreram após a casa em que viviam pegar fogo. De acordo com os vizinhos das vítimas, um celular teria pegado fogo e causado o incêndio. As pessoas próximas ao local ajudaram a apagar as chamas do imóvel, pois a cidade não possui quartel do Corpo de Bombeiros.

O caso aconteceu no último sábado (21/05), em São Domingos, região nordeste de Goiás. Segundo testemunhas, havia um celular carregando na tomada e, provavelmente, foi o que causou o incêndio. As vítimas não chegaram a ser levadas para o hospital, pois já estavam mortas quando o incêndio foi controlado. Assim que viram a casa pegar fogo, os moradores acionaram a Polícia Militar e os bombeiros, mas as chamas já haviam tomado conta do local.

Dificuldades de locomoção

A população também lamentou que o quartel do Corpo de Bombeiros mais próximo da cidade fique em Campos Belos, a 90 km de São Domingos. Eles relataram que o tempo de espera de uma equipe não seria suficiente para salvar mãe e filho, já que os militares demorariam mais de uma hora na estrada.

Quando chegaram ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros verificou o imóvel e constatou que as chamas destruíram a sala da casa. O laudo feito pelos peritos irá apontar as causas do incêndio.

