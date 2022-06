Homem com deficiência física não consegue sair e morre em incêndio em casa

Marcos Jesuino, um homem de 54 anos, morreu em um incêndio que atingiu pelo menos duas casas, na noite de quarta-feira (01), em Estácio, região do Centro do Rio de Janeiro. A vítima, que usava cadeiras de rodas, acabou ficando presa em meio às chamas na própria residência.

O incêndio começou por volta das 23h, na Rua Professor Quintino do Vale, na região central do Rio. Os bombeiros só conseguiram controlar as chamas na madrugada de quinta-feira (02). Fábio Arantes, marido da vítima, contou que tentou entrar na casa para salvá-lo, mas o fogo já tinha se espalhado. "Socorro, socorro, tem muita fumaça. Me tira daqui pelo amor de Deus. Eu tentei puxar ele, só que não deu mais. Muita fumaça, jogamos um balde d'água e apagamos a cama dele. Eu perdi um cara, minha família. Era ele por mim e eu com ele. Eu era marido dele, morava há 11 anos com ele. Eu cuidava dele, ele cuidava de mim", disse Arantes.

Incêndio teria sido intencional

Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local para investigar o ocorrido após testemunhas afirmarem que o incêndio teria sido provocado por um morador. Segundo as denúncias, um vizinho teria colocado fogo em um colchão perto de uma porta. O imóvel era uma casa antiga, onde os quartos ficavam alugados para várias famílias.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)