Jovens são agredidas em ponto de táxi em São Brás; uma delas é imobilizada por três homens

Um vídeo recebido nesta quarta-feira (1) pela Redação Integrada de O Liberal mostra cenas de violência contra duas jovens em um ponto de táxi na esquina das avenidas José Bonifácio e Romulo Maiorana, no bairro de São Brás, em Belém. Segundo a denúncia, as agressões teriam começado depois que as duas teriam se beijado, fato que teria irritado os taxistas que trabalham no local.

O registro gravado por populares mostra que pelo menos quatro homens estão envolvidos nas agressões contra as jovens. O primeiro deles, vestido de camisa preta, empurra uma das vítimas. A jovem cai no chão, consegue se levantar e acaba derrubando o suspeito. Em determinado momento, ele dá um chute na vítima para que ela se afaste.

A confusão continua. Uma segunda jovem é imobilizada por três homens: dois de camisa vermelha e um terceiro, vestido de branco, que chega posteriormente. Em determinado momento, ela tenta se soltar dos suspeitos, sem sucesso. O vídeo é encerrado em seguida.