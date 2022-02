Suposta traição resulta em homem esfaqueado por mulher nua no Pará; vídeo

Uma mulher nua esfaqueou um homem que a perseguiu em Itaituba, no sudoeste paraense. O caso aconteceu às 20 horas da última quinta-feira (3) e foi registrado por câmeras de segurança, na 15ª rua, no bairro Bela Vista. Nas imagens é possível ver quando o homem, aparentemente alterado, segue a mulher em uma bicicleta. Em determinado momento, a vítima é alcançada e começa a ser agredida.

Ainda conforme as imagens, a mulher reagiu às agressões e atingiu o agressor com uma faca. Toda a confusão ocorreu em um momento de grande circulação de pessoas no local. Todos acompanham a cena, mas ninguém interrompe a briga.

Após a confusão, o homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). Segundo o hospital, ele estava sob efeito de entorpecentes e não queria ser atendido na emergência da unidade.

O hospital informou ainda, que durante o atendimento, o homem disse que ele e a mulher seriam um casal e que a briga teria sido motivada por uma suposta infidelidade da mulher. Ele teria afirmado ainda que flagrou a companheira com outro homem, por isso ela estaria fugindo sem as roupas.

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso não foi registrado na delegacia.