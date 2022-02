Duas pessoas morrem após carro ser jogado contra moto em perseguição motivada por assalto

Um homem, cuspido de um automóvel, e uma mulher que estava na garupa de uma moto e foi esmagada contra um poste, morreram durante uma perseguição registrada na tarde desta segunda-feira (14), na avenida Perimetral, bairro do Curió-Utinga, em Belém. Segundo informações da Polícia Militar, que está no local, a mulher e um comparsa estariam fugindo após assaltarem um restaurante.

Assim que a dupla deixou o estabelecimento alvo do assalto, o Restaurante Galeteria JOB, dois homens - que ainda não se sabe se são funcionários ou proprietários do restaurante -, entraram em um veículo e iniciaram uma perseguição ao casal. Em determinado ponto da rota adotada para a fuga, o condutor da motocicleta perdeu o controle da e acabou batendo contra um poste. Na sequência, a moto foi novamente atingida pelo carro que vinha no encalço dos assaltantes e prensada contra um segundo poste.

O assaltante que guiava a moto foi arremessado e a mulher que vinha como carona foi imprensada contra o poste, morrendo instantaneamente. Com o impacto da batida, os dois ocupantes do veículo, identificados como Emerson Salomão Carvalho Resende e Wellington Carvalho Resende, ficaram feridos, um deles gravemente, após ser 'cuspido' pelo vidro traseiro do veículo.

De acordo com informações prestadas pelo inspetor Castro, da Guarda Municipal Municipal de Belém, chamada para dar apoio na ocorrência, um dos homens que perseguiam os assaltantes ocupava o banco traseiro do carro e foi violentamente arremessado pelo vidro. Wellington Resende foi levado por uma equipe do Samu para o Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e não resistiu. O condutor da moto foi conduzido para o Hospital Metropolitano em Ananindeua em estado grave. Já o motorista do carro, apesar de ferido, está na Delegacia do Marco prestando depoimento.

Acidente chocou vizinhança do Curió-Utinga (Sidney Oliveira / O Liberal)

O corpo da mulher morta na perseguição aguarda para ser removido do local por questão de segurança, já que, segundo a concessionária de energia Equatorial, será preciso cuidado na operação de retirada da vítima. Com o choque, o poste se partiu e pode desabar junto com a fiação elétrica. De acordo com informações preliminares levantadas pela polícia, a mulher, ainda não identificada, teria emprestado a moto de um vizinho sob o pretexto de comprar açaí.