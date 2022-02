Corpo é encontrado sem cabeça e enrolado em saco plástico na Terra Firme

O corpo de um homem foi encontrado no interior de uma casa do bairro da Terra Firme nesta terça-feira (15). Policiais civis e agentes da Polícia Científica do Pará estiveram no local, situado no Conjunto Liberdade 2, em uma área de ocupação conhecida como "Abrigo", para colher informações e vestígios que ajudem a elucidar o crime.

O "Abrigo" é uma área de difícil acesso, o que exigiu um certo esforço dos agentes de segurança para chegar ao local. A identidade da vítima ainda é desconhecida. De acordo com informações repassadas à reportagem da Redação Integrada O Liberal, o corpo estava sem a cabeça e amarrado em um saco plástico. O imóvel aparentemente estava abandonado.

Matéria em atualização, acompanhe!