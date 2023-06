Vigia de obra é morto com tiro no peito dentro de creche em construção no Curuçambá

O vigia de obra Caio Barros Maia Pantoja, 22 anos, foi morto com um tiro no peito, na madrugada desta quarta-feira (21), dentro da construção de uma creche da Estrada do Curuçambá, mais precisamente na rua São Pedro, bairro Curuçambá, em Ananindeua, na Grande Belém. Moradores disseram à polícia que escutaram dois tiros e um casal relatou ter visto um clarão de lanterna no interior do local do crime. A princípio, Caio teria sido assassinado, por volta de 1h.

A Divisão de Homicídios (DH), da Polícia Civil, foi acionada ao caso pelo Centro Integrado de Operações (CIOp). Os policiais tentaram colher informações sobre o homicídio com outros residentes, mas ninguém soube dar detalhes sobre quem estaria por trás do caso. O rapaz foi localizado morto dentro da obra. A delegacia da área deve investigar o caso.



A Prefeitura de Ananindeua, que supostamente seria responsável por realizar a obra na creche, foi procurada pela reportagem para dar um posicionamento sobre o caso. A reportagem também solicitou mais detalhes sobre o homicídio às polícias Civil e Militar. Em ambas situações, o Grupo Liberal aguarda retorno.