​Motorista de aplicativo e mulher grávida são feitos reféns no Curuçambá, em Ananindeua

Um motorista de aplicativo e uma mulher grávida estão sendo feitos reféns dentro de um carro, na noite desta terça-feira (13), na rua Caciporé, bairro do Curuçambá, em Ananindeua. Os criminosos, dois homens não identificados, estavam armados, segundo policiais militares do 29º Batalhão, responsável pela segurança da área. A ocorrência teve início por volta das 23h.

Conforme os agentes, o veículo estava em atitudes suspeitas pelas ruas do bairro e começou a ser seguido pelos policiais. Os homens receberam ordem de parada, mas não obedeceram e anunciaram a ​​crise com refém.

Sem saída, a dupla fez algumas exigências para se entregar, como a presença de familiares e da imprensa no local. O pedido foi atendido, mas eles não cumpriram com o acordo. Até por volta da 00h50, as negociações continuavam.

O trecho em que a ocorrência foi registrada precisou ser isolado, para que a polícia fizesse o trabalho em segurança. Agentes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e do Comando de Missões Especiais (CME) participaram das negociações.

Por meio de imagens compartilhadas em grupos de trocas de mensagens, é possível ver viaturas da Polícia Militar posicionadas para conduzir os suspeitos à delegacia de Polícia Civil mais próxima, assim que eles se entregassem.