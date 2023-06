'Tribunal do crime': homem é morto a pauladas no Curuçambá, em Ananindeua

​Um homem, ainda sem identificação, foi morto a pauladas no ramal do Campo do Urubu, bairro do Curuçambá, em Ananindeua. As primeiras informações colhidas pela polícia apontam que a vítima teria sido julgada e condenada à morte pelo “tribunal do crime”. Nenhum suspeito foi preso.

Uma pessoa que passava pelo local, por volta das 6h, avistou o homem amarrado em um poste de energia elétrica e acionou a Polícia Militar. Uma guarnição do 29º Batalhão se deslocou para o endereço informado e constatou que o homem já estava morto.

A motivação para o crime ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil. Moradores da área relataram à reportagem de O Liberal que a vítima não residia por ali. Eles não detalharam se ouviram algum barulho do momento em que o homem foi morto.

Imagens compartilhadas em grupos de trocas de mensagens mostram o momento em que a vítima já tinha sido retirada do poste de energia e colocada ao chão, para que o corpo pudesse ser periciado. O homem aparece somente vestido com um short e bastante sujo de sangue principalmente nas pernas. Isso pode indicar que ele foi bastante atingido nos membros inferiores para que não tentasse fugir do domínio dos criminosos.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML), onde são realizados exames como a necropsia, que determina a causa da morte. Nenhum familiar da vítima compareceu ao local do crime para fazer o reconhecimento do corpo.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.