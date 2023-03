Corpo de homem é encontrado boiando em igarapé no Curuçambá

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (20), na área do igarapé Táxi Miranda, no final da estrada do Curuçambá, em Ananindeua. Não há informações sobre a causa da morte.

Moradores visualizaram o cadáver e acionaram o Corpos de Bombeiros, que fez o resgate para o Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF). Equipes da Polícia Científica deverão fazer a análise e remoção do corpo.

