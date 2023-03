Após discussão, jovem tranca os primos em quarto e mata a avó

Um jovem de 19 anos foi acusado de trancar seus primos em um quarto e assassinar a própria avó de 65 anos, neste domingo (19), no Setor Orienteville, em Goiânia (GO). O suspeito teria tido uma discussão com a idosa, e as crianças ouviram gritos vindos do lado de fora.

Pouco tempo depois, o jovem, que é usuário de drogas, fugiu após cometer o crime. Os primos, que foram trancados no quarto, notaram que houve um silêncio repentino no local. Quando a filha da vítima chegou à residência da mãe, a encontrou caída no chão em uma poça de sangue, sem os sinais vitais. Diante da cena, ela acionou a Polícia Militar.

O local do crime foi isolado e o Corpo de Bombeiros constatou a morte da vítima. O caso será agora investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).