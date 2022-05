Massacre: assassino atirou contra a avó antes de abrir fogo em colégio e matar 19 crianças no Texas

Antes de abrir fogo em uma escola de ensino fundamental de Uvalde, no estado americano do Texas, o jovem de 18 anos que planejou o massacre atirou em sua avó, na mesma cidade, de acordo com autoridades locais. O Hospital Universitário de San Antonio confirmou a internação de uma mulher de 66 anos "em estado crítico" após ser baleada, mas não informou sua identidade. As informações são do G1 Mundo.

As autoridades ainda não sabem o que levou o jovem a cometer o massacre, na terça-feira (24). Cidadão americano, ele era aluno da escola preparatória de Uvalde e, equipado com um colete à prova de balas e um rifle, atirou contra crianças e professores da escola primária Robb Elementary School.

Na escola de 500 alunos estudavam crianças de até 10 anos, a maioria de origem latina. O fim do ano letivo estava programado para esta quinta-feira (26).

O atirador matou 19 crianças e dois professores, além de ferir mais de 10 estudantes. Ele morreu durante uma troca de tiros com a polícia.