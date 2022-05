Atentado nos EUA: Jovem de 18 anos mata 14 crianças e um professor em escola no Texas

Um tiroteio em uma escola de ensino fundamental deixou pelo menos 15 pessoas mortas e outras 13 feridas, no Texas, Estados Unidos, nesta terça-feira (24). Autoridades afirmam que o suspeito de cometer o crime, um jovem de 18 anos, já foi detido. No entanto, o governador do Texas, Greg Abbott, confirmou a morte do homem, mas sem informar em quais circunstâncias. Com informações do G1.

O governador anunciou que ao menos 14 crianças e um professor foram mortos no tiroteio que aconteceu em uma escola primária, na cidade de Uvalde, que fica perto da fronteira dos EUA com o México.

A identidade das vítimas não foi revelada, mas a instituição atende estudantes da segunda à quarta série.

“Ele atirou de forma horrível e incompreensível em 14 estudantes e um professor”, disse Abbott para a imprensa local.

O atirador também não teve a identidade revelada, mas seria um jovem de 18 anos, que morava na cidade e estudava na escola local. Ainda de acordo com Abbott, antes de ir à escola cometer o crime, o jovem teria baleado a própria avó. O estado de saúde da mulher não foi revelado.

A área foi isolada e foi solicitado que os pais dos alunos aguardassem a liberação e entrega organizada dos estudantes em um local seguro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)