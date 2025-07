China/Qingqiao: China e Brasil estão em era de ouro em alinhar estratégias de desenvolvimento

O embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, avaliou positivamente a cúpula do Brics, realizada no Rio. "O Brics se posicona do lado correto da história, defende a paz e benefício mútuo", afirmou em evento no BNDES. "Resultados frutíferos foram alcançados na cúpula do Brics no Rio, incluindo a declaração do Rio, marco sobre finanças climáticas e governança da IA."

Zhu afirmou que a China e Brasil ingressaram em uma "era de ouro de alinhamento de estratégias de desenvolvimento". O embaixador destacou ainda que hoje a China é maior produtor global de equipamentos de energia limpa.