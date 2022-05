Três pessoas são mortas e uma ferida em tiroteio em posto de saúde de Fortaleza

Nesta quarta-feira (18), um tiroteio em um posto de saúde deixou três pessoas mortas e uma ferida, em Fortaleza, no Ceará. O número foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade. A troca de tiros ocorreu no posto Edmar Fujita, no Bairro Dias Macedo, próximo ao estádio Arena Castelão.

De acordo com testemunhas, os suspeitos chegaram à unidade de saúde e, um deles - dos três que estão envolvidos - começou a conversar com uma das vítimas. Em seguida, o homem sacou uma arma de fogo e atirou contra a vítima, que usava tornozeleira eletrônica.

A terceira vítima teria sido assassinada na saída do posto de saúde ao tentar fugir do local O único ferido foi socorrido e levado a um hospital da região.

Em nota enviada ao G1 Ceará, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirmou que o posto teve o atendimento suspenso, após o tiroteio, nesta quarta-feira.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editore OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)