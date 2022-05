Atirador mata 10 pessoas em supermercado da cidade de Buffalo, estado de Nova York

Um atirador matou 10 pessoas e feriu outras três hoje (14/05) em um supermercado da cidade de Buffalo, no estado de Nova York, Estados Unidos. O FBI afirmou que o caso está sendo investigado como crime de ódio racial. Com informações do G1.

Segundo autoridades de Buffalo, um jovem branco fortemente armado e utilizando equipamentos militares entrou em um supermercado da cidade e alvejou pelo menos 13 indivíduos. Após o ataque, o atirador se entregou à polícia.

O FBI afirmou que o ataque pode ter motivações racistas e que seguirá investigando-o como crime de ódio.

A agência Reuters informou que 11 das 13 pessoas atingidas eram negras e que os investigadores acreditam que o homem pode ter transmitindo o tiroteio ao vivo pela internet.

O prefeito da cidade, Byron Brown, disse em coletiva de imprensa que o assassino não era da comunidade e "viajou por horas" até o local do crime, um bairro predominantemente habitado por pessoas negras.

Kathy Hochul, governadora do estado de Nova York, comentou em suas redes sociais que está “monitorando de perto o tiroteio em um supermercado em Buffalo" e que ofereceu ajuda às autoridades locais.