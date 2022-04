Tiroteio em Jardim de Infância da Rússia deixa ao menos 4 mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram, entre elas duas crianças, durante um ataque a tiros ocorrido em um Jardim de Infância na região de Ulianovsk, no centro da Rússia, segundo autoridades e a imprensa local. Um homem armado abriu fogo no estabelecimento. De acordo com uma fonte ouvida pela agência de notícias Interfax, ele teria cometido suicídio após o tiroteio. As informações são do G1 e Portal UOL.

"Confirmamos o tiroteio e que há quatro mortos", disse um representante das autoridades regionais. Citando uma fonte das forças de segurança, a agência estatal de notícias TASS informou que duas crianças morreram no ataque.