Regiões da Moldávia e da Rússia sofrem ataques e ministro fala em risco de 3ª Guerra

Os dias no Leste Europeu estão ficando cada vez mais tensos, indicando que os conflitos podem ultrapassar as fronteiras da Ucrânia. Enquanto a Rússia investiga dois grandes incêndios que atingiram depósito de petróleo na cidade de Bryansk, região da fronteira com a Ucrânia, a Moldávia afirma que registrou um ataque com granadas. As informações são do Portal Metrópoles.

No caso da Moldávia, o ataque ocorreu em Transnístria, região separatista pró-Rússia. Foi registrada uma série de explosões no Ministério da Segurança do Estado. Segundo o governo local, os disparos foram feitos com um lançador de granadas antitanque portátil.

Já as causas do incêndio na cidade de Bryansk, a menos de 150 km da fronteira com a Ucrânia, ainda estão sendo investigadas pelo Kremlin. O incidente foi divulgado pela imprensa estatal russa nessa segunda-feira (25/4). De acordo com agências internacionais de notícias, o incêndio pode ser uma sabotagem ucraniana. A Ucrânia, porém, ainda não se manifestou sobre o assunto.

Nesse cenário, o ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, levantou a possibilidade de uma guerra nuclear e Terceira Guerra Mundial. Ele afirma que a Rússia continuará as tratativas para um acordo de paz com a Ucrânia, mas que o risco de uma terceira guerra mundial “é sério, é real, e você não pode subestimá-lo”.

Quanto aos riscos de uma guerra nuclear, ele afirmou que são consideráveis, mas que a Rússia não quer “aumentar esses riscos artificialmente”.