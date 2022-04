Rússia x Ucrânia: imagens de satélite descoberem 200 covas coletivas nos arredores de Mariupol

Aproximadamente 200 covas coletivas foram descobertas nos arredores da cidade de Mariupol, na Ucrânia. As covas foram registradas por imagens de satélite divulgadas na última quinta-feira, 14, por uma empresa americana. A guerra entre Rússia e Ucrânia se encaminha para o segundo mês.

As imagens mostram quatro seções de fileiras de covas de 85 metros em Manhush, cerca de 20 quilômetros de distância de Mariupol.



Segundo os registros do satélite, as covas começaram a ser cavadas em março. O governo russo ainda não comentou o episódio.



Recentemente, o presidente russo, Vladimir Putin, reivindicou vitória sobre a cidade de Mariupol, depois de quase dois meses de cerco.