Médicos afirmam que mulheres da Ucrânia foram estupradas antes de serem mortas

Mulheres ucranianas executadas por tropas russas foram estupradas antes de serem mortas durante a guerra entre Ucrânia e a Rússia. É o que afirmam médicos legistas, que também detalham o estado em que corpos foram encontrados. As informações foram divulgadas pelo Portal Metrópoles, com base em matéria do jornal britânico The Guardian.

VEJA MAIS

De acordo com Vladyslav Pirovskyi, coordenador do grupo que realiza as autópsias, muitas violações foram identificadas, há corpos queimados e tão desfigurados que não é possível identificá-los.

“O rosto pode ser esmagado em pedaços, você não pode montá-lo novamente, às vezes não há cabeça”, declarou.

As autópsias estão concentradas nas cidades próximas a Kiev, capital e coração do poder ucraniano. Pirovskyi informou que há “centenas de corpos” para analisar e, diariamente, estão estudados cerca de 15 cadáveres.