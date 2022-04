Em visita à Rússia, Secretário-geral da ONU pede cessar-fogo imediato na Ucrânia

Em visita a Moscou, nesta terça-feira (26), o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antonio Guterres participou, durante a manhã, de uma reunião com o ministro da Defesa russo, Sergei Lavrov, a quem pediu um cessar-fogo imediato na Ucrânia. À tarde, ele vai se encontrar com o presidente Vladimir Putin. As informações são do G1 Mundo.

A visita ocorre após mais de dois meses de guerra e em meio à escalada de tensões após o Lavrov ter afirmado, na segunda-feira (25), ver um risco real de uma Terceira Guerra Mundial. "Estamos extremamente interessados em encontrar caminhos para criar condições para o diálogo efetivo, para um cessar-fogo o quanto antes, para uma solução pacífica", declarou Guterres. Segundo ele, a prioridade é minimizar o sofrimento humano.

Lavrov declarou que ambos têm "interpretações diferentes" sobre a Ucrânia, mas que isso não impede que os dois dialoguem.

Durante a reunião da tarde, com Putin, a expectativa é debater os pontos centrais para colocar um fim na guerra, mas a situação de Mariupol, cidade no sul da Ucrânia que a Rússia afirma ter conquistado, deve ser um dos principais temas. Ainda não houve acordo para retirada dos soldados e civis que estão cercados no complexo de Azovstal, em Mariupol.

Em seguida, o secretário-geral irá a Kiev, onde encontrará o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.